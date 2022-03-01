 

Володин призвал деятелей культуры определиться с позицией по Украине

01.03.2022, 14:47, Разное
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“Каждый должен понять: либо мы сплотимся вокруг страны, преодолеем вызовы, либо потеряем себя”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер напомнил о решении властей Мюнхена отстранить Валерия Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за то, что он “не обозначил свою позицию к понедельнику”.

“Но возникает вопрос: а что происходит у нас, когда представители шоу-бизнеса, заработавшие имя благодаря государственным телевизионным каналам, деятели культуры на бюджетном обеспечении делают публичные заявления? Ровно в духе того, что требовали власти европейских стран от Гергиева”, – отметил Володин.

Политик призвал “всех почитателей зарубежных подходов и стандартов” — худруков, режиссеров, актеров, представителей шоу-бизнеса, работающих в России, четко определиться с позицией по ситуации на Украине.

Ранее Володин раскритиковал позицию некоторых деятелей культуры, которые выступили против российской спецоперации на Украине. Он призвал их отказаться от государственных грантов и должностей в бюджетных учреждениях.



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