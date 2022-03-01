Почему Украина не торопится договариваться с Россией – объяснил политолог Дзермант

На сегодняшний день Владимир Зеленский не контролирует ситуацию на Украине. Так считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции “Северная Евразия” (Минск) Алексей Дзермант. По его словам, президент решил устроить хаос в стране, превратить ее в рассадник экстремизма.

Политолог заметил, что украинская сторона пытается тянуть время для того, чтобы вовлечь в происходящее как можно больше людей. Если конфликт приведет к более масштабным последствиям, Киев сможет обратиться к мировому сообществу, объяснил эксперт.

Напомним, недавно на Украине начали освобождать из тюрем имеющих боевой опыт осужденных. Некоторые из них имеют отношение к убийствам и грабежам. Также Владимир Зеленский распорядился вооружить всех жителей страны, которые умеют обращаться с оружием.

На прошлой неделе российские войска начали военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины для сохранения жизни и здоровья жителей Донбасса. Как заявили в Минобороны России, удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. “Дни.ру” следят за происходящим.