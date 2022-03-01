В Сумской области оккупанты танками раздавили авто с мужчиной, который пытался остановить колонну

“По данным следствия, 28 февраля 2022 года вблизи села Погожа Криница Роменского района местный житель на собственном автомобиле преградил дорогу колонне российской техники. Оккупанты переехали автомобиль танками. 47-летний мужчина погиб на месте”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство Роменской окружной прокуратуры проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (по ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов оставляют 5700 человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

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