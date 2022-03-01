 

Российских и белорусских фигуристов отстранили от всех соревнований

01.03.2022, 14:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Совет ISU заявляет о своей солидарности со всеми, кого затронул конфликт в Украине, и наши мысли обращены ко всему украинскому народу. […] Следуя рекомендации Международного олимпийского комитета, в целях защиты честности соревнований по фигурному катанию и безопасности всех участников международных турниров совет ISU согласился тем, что до дальнейшего уведомления никакие фигуристы из России и Беларуси не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях по фигурному катанию, включая чемпионаты ISU”, – сказано в сообщении.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / В Казахстане задержали более 4 тыс. человек, среди них есть иностранцы – МВД

10.12 / Тайна зимних вечерниц. Как гадали на День Андрея

20.11 / Сдерживание и диалог — глава Бюро национальной безопасности Польши назвал приоритеты НАТО в противостоянии России

12.04 / NTD – из-за мусора в высокогорных озёрах Боливии уже не видно воды

28.12 / Москвичам обещали теплую погоду и снег на Новый год

26.10 / “Укроборонпром” в 2021 году нарастил объем произведенной продукции почти до 27 млрд грн

22.10 / Скопление тел в «ковидном» госпитале Барнаула объяснили

04.11 / “Могу позволить себе самые элитные отдыхи”. Волочкова в Турции залезла на ограду и сделала шпагат

05.05 / В РФ выявили 7,9 тыс. новых случаев коронавируса

18.07 / Times – оксфордскую вакцину от коронавируса будут производить в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика