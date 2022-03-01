Королева Елизавета встретилась с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом впервые после заражения COVID-19

Как стало известно британским СМИ, в минувшие выходные Ее Величество королева Елизавета II встретилась с родными. В коттедже Фрогмор в Виндзорском поместье собрались Кейт Миддлтон и принц Уильям с восьмилетним принцем Джорджом, шестилетней принцессой Шарлоттой и трехлетним Луи, а также принцесса Беатрис с пятимесячной дочерью Сиенной. Это первая встреча Елизаветы с внуками и их семьями после того, как ей поставили диагноз COVID-19.

Британская пресса уточняет, что принцессы Евгении, ее мужа Джека Бруксбэнка и их годовалого сына Августа на встрече не было, ведь они недавно отправились в Америку, чтобы провести время с принцем Гарри, Меган Маркл и их детьми – двухлетним Арчи и восьмимесячной Лилибет. Ранее Евгения была замечена с Гарри на финале Суперкубка-2022. О чем королева беседовала с родными и как была обеспечена безопасность всех присутствующих, не уточняется.

Королева Елизавета, принцесса Беатрис, Кейт Миддлтон, принц Уильям, 2017 год

Напомним, что королева Елизавета заразилась коронавирусом вслед за сыном, принцем Чарльзом и невесткой герцогиней Камиллой. Букингемский дворец сообщил о диагнозе королевы сразу после того как она пожаловалась на больные ноги во время встречи.

Мне трудно двигаться, – сказала она тогда.

Будучи в изоляции, Елизавета отменила не только очные, но виртуальные ранее запланированные аудиенции. Кроме того, она отложила дипломатический намеченный на 2 марта дипломатический прием в Виндзоре на неопределенный срок. Как говорят СМИ, “из-за ситуации в мире”.

Королева Елизавета с принцем Уильямом, лето 2021 года