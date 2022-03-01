Рианна, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Тина Кунаки и другие на финальном показе Вирджила Абло

Вчера в Париже началась заключительная в этом сезоне Неделя моды. Показом-открытием стало модное шоу бренда Off-White, на котором была показана последняя кутюрная коллекция Вирджила Абло, придуманная при жизни (кутюрье скончался в ноябре прошлого года). Она получила название Spaceship Earth: an Imaginary Experience (“Космический корабль “Земля”: придуманный опыт”), отсылающая к разным модным веяниям и культурным особенностям.

Представляли одежду как супермодели из высшей лиги 90-х, так и лучшие манекенщицы нового поколения, которые так или иначе дружили с Абло: Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Карли Клосс, Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер, Наоми Кэмпбелл, Карен Элсон, Хелена Кристенсен, Амбер Валетта и Серена Уильямс. В первом ряду показ смотрели беременная Рианна и A$AP Rocky, Тина Кунаки, Карла Бруни, Тейлор Хилл, Ольга Карпуть и другие.

Карла Бруни Тина Кунаки Рианна и A$AP Rocky Ольга Карпуть

В линию одежду вошли 28 образов: многослойные юбки из органзы, платья в пайетках со шлейфом, костюмы из черного бархата, комбинезоны из бахромы. Важную роль в образах Абло играли аксессуары: на этот раз акцентом стали головные уборы – кепки с рогами и шлемы для верховой езды, а также клатчи и декор в виже цепей. Как и всегда, в коллекции Вирджила было много принтов с многозначительными фразами, которые можно трактовать в разные периоды жизни по-разному: Синди Кроуфорд держала в руках клатч с надписью Life (“Жизнь”), под свадебной вуалью Беллы хадид было написано “Ради любви”, а один из манекенщиков прошелся с белым флагом, на котором было написано Question Everything (“Подвергай сомнению все”).

Напомним, ровно три месяца назад, 30 ноября, в США состоялся прощальный показ в честь Вирджила Абло под названием Virgil Was Here. А в середине января во французской столице была показана мужская коллекция сезона осень-зима 2022/2023 Louis Vuitton, в которую вошли последние работы дизайнера и креативного директора бренда с 2019 года, созданные для этого модного Дома.

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