Санкции могут лишить российских разработчиков доступа к программам с открытым кодом

В зоне риска могут оказаться отечественные ПО и операционные системы, созданные и функционирующие на депозитарии открытого программного кода.

Стало известно, что российское программное обеспечение может быть заблокировано. Иностранные разработчики ограничат доступ к площадке коллегам из России. Функционирующие в стране программы останутся без поддержки.

Open Source программы работают с открытым исходным кодом и не имеют конкретного владельца. Это позволяет любому интернет-юзеру непосредственно участвовать в их разработке или пользоваться. Разработчики могут заблокировать доступ к собственным проектам. На данный момент известнейшим продуктом с открытым кодом является ОС Linux. Она лежит в основе многих систем, обеспечивающих работу государственных учреждений России. В их число входит МВД и крупные коммерческие компании.