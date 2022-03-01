Новолуние в Рыбах пробуждает творческий потенциал: Таро-прогноз для каждого знака зодиака на 2 марта

Новолуние в Рыбах, которое наступает 2 марта 2022 года, выдвигает на первый план характеристику этого знака. А это означает, что день будет благоприятен для творчества, воображения и фантазии, чувствительности и мудрости. Вот прогноз Таро, который подскажет вам, с чего начать для того, чтобы к следующему новолунию достичь успеха.

Овен: шестерка мечей

Вам следует оставить позади все ненужное и начать двигаться вперед. Постарайтесь взять с собой бесценный, накопленный вами опыт, вооружиться и прибавить скорости к исполнению желаний. А для этого необходимо в день новолуния придумать что-то новое, что сможет вас увлечь и принести максимальную пользу (и прибыль). Это может быть новая идея или мечта, которая раньше казалась вам недосягаемой. Помните о том, что все реально, и главное заключается в том, чтобы найти нужную мотивацию для реализации разработанного в этот день плана.

Телец: двойка пентаклей

Выпавшая карта гарантирует вам изобилие и разнообразие. Вам все под силу, вы многое можете изменить в своей жизни. Проявите свои таланты, ведь они у вас определенно есть. Выберите то направление, которое вам сейчас наиболее интересно и которое позволит вам приблизиться к своей мечте. Если не хватает знаний или опыта, поищите нужную информацию в Интернете или посоветуйтесь с компетентными людьми. Вы сможете и сумеете намного больше, чем предполагаете, поэтому действуйте без страха совершить ошибку.

Близнецы: четверка мечей

Вам следует остановиться и восполнить свои силы, и в первую очередь речь идет о физических возможностях. Вы много думали, что-то предпринимали, находились в поисках лучших вариантов, поэтому слегка устали. Восточные практики помогут вам немного упорядочить свои мысли, проконтролировать эмоции и восстановить силы. Если вам не нравится этим заниматься, просто отдохните, отбросив в сторону суету и спешку. После этого произойдет пополнение позитивной энергии, которая поможет вам достичь невероятных успехов в будущем. У вас все получится.

Рак: «Император»

Вы будете наполнены сильной энергией, которая заставит вас пересмотреть свою жизнь и по-другому расставить приоритеты. Не бойтесь говорить правду, отстаивайте свою точку зрения и никому не позволяйте нарушить ваше спокойствие. Тем более не давайте окружающим возможности искажать или приглушать ваш внутренний голос и желания. Новолуние марта является возможностью для уверенного и позитивного самовыражения. От того, насколько вы позволите себе быть честным с самим собой и делать то, что вы сейчас хотите, зависит будущий успех.

Лев: двойка кубков

Вы можете использовать свои творческие возможности для того, чтобы улучшить ситуацию в личной жизни. В ваших силах вывести отношения на новый уровень, дать шанс угасшим чувствам или заняться поиском своей второй половинки (поиски обещают быть успешными). Организуйте романтическое свидание, сделайте любимому человеку подарок своими руками, посвятите стихотворение или песню. Одним словом, сделайте что-то такое, чтобы запомнилось и вам, и вашей второй половинке.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Дева: пятерка жезлов

Карта указывает на то, что это новолуние может расставить точки в старом и затянувшемся конфликте. Возможно, он не является явным, но что-то в отношениях вас не устраивает. Творчество поможет найти оригинальное решение данной проблемы. Вы оцените ситуацию, а затем придумаете что-то такое, что поможет оставить все плохое позади. Наступит ясность, а это уже половина пути к успеху. Забудьте о старых обидах и непониманиях, в ваших руках – направить отношения в русло позитива.

Весы: десятка пентаклей

Вам выпала карта, которая гарантирует богатство и процветание. Поэтому воспользуйтесь своей интуицией, проявите немного творческой фантазии и придумайте нечто, что могло бы значительно улучшить вашу жизнь. Речь идет об идее, которая позволит вам стать богаче не только в ближайшее время, но и в долгосрочной перспективе. Не исключено, что это дело сможет значительно улучшить ваше финансовое положение (даже обеспечить на всю жизнь). Поэтому не теряйте времени даром и начинайте планировать прямо сейчас.

Скорпион: паж пентаклей

Основной темой новолуния для вас является образование. Вам нужно чему-то заново научиться, то есть снова сесть за парту (как в прямом, так и в переносном смысле). Подумайте, чем вы хотели бы заниматься, что узнать, чему научиться. Найдите специализированные курсы, семинары, спланируйте обучение в любой из выбранных вами форм. Новые знания обязательно станут для вас полезными в долгосрочной перспективе. То, что вы придумаете и запустите для реализации сейчас, станет вашей отдушиной (а возможно, и источником дохода) в будущем. Воспользуйтесь моментом, чтобы реализовать планы по кардинальному позитивному изменению в своей жизни.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Стрелец: восьмерка пентаклей

Вы уже начали что-то предпринимать, но на пути оказалось много препятствий. Поэтому вы предпочли оставить эту затею и заняться чем-то другим. Выпавшая карта рекомендует и даже настаивает на том, чтобы вы не оставляли на половине пути вопрос, который очень скоро будет решен. Вас ждет яркий прорыв, о котором вы долго мечтали, поэтому сейчас не время сходить с дистанции. Только упорство в достижении уже поставленной цели способно гарантировать вам успех не только в этом, но и в других направлениях. А если откажетесь, все потеряете, поэтому сейчас не время для рисков и неаргументированных отказов.

Козерог: десятка кубков

Вы привыкли все делать качественно, не дожидаясь ничьей помощи. В это новолуние вам следует объединить усилия с кем-то из своих близких. Если нет серьезных дел, просто займитесь тем, что вас увлекает, с партнером, детьми, друзьями, родственниками. Групповой проект позволит вам укрепить отношения, сделать их более доверительными и гарантированно добиться успехов в будущем. Постарайтесь сделать сам процесс максимально приятным. Как минимум вы сможете поднять настроение как себе, так и своим близким людям. Не теряйте возможности соединиться с ними духовно, чтобы достичь в отношениях полной гармонии.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Водолей: «Смерть»

Вы подходите к периоду, когда нужна радикальная трансформация в жизни. Обратите внимание на то, что вам мешает двигаться дальше, откажитесь от всего этого и найдите оригинальное решение проблемы, которая стоит на повестке дня. В плане оригинальности вам нет равных, поэтому вы сможете легко придумать что-то необычное, что поможет вам изменить собственную жизнь к лучшему. Не стремитесь сделать все быстро, у вас это не получится. Перемены будут постепенными, скорее всего, процесс продлится до ноября. Но ожидания того стоят, поскольку по достижении цели вы сможете посмотреть на жизнь по-иному.

Рыбы: королева мечей

Вы по природе являетесь творческим и креативным человеком. Новолуние в вашем знаке и выпавшая карта рекомендуют усовершенствовать свои знания или придумать что-то новое. Вспомните, что у вас раньше не получалось, и попробуйте решить вопрос еще раз. Если постараетесь, все обязательно получится. Если нет желания придумывать что-то кардинально новое, просто дайте работу своему уму. Разгадывайте кроссворды или решайте логические задачи. Возможно, это натолкнет вас на мысль несколько изменить приоритеты и найти новую мотивацию для будущих достижений. У вас гарантированно все получится, если вы искренне захотите в будущем стать более успешным в разных жизненных сферах.