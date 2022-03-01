 

Кэтрин Зета-Джонс ополаскивает волосы пивом: пять странных процедур красоты от знаменитостей

01.03.2022, 14:05, Разное
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Нам кажется, что знаменитости для ухода за собой обращаются исключительно к дорогостоящим специалистам и практикуют люксовые процедуры, недоступные для простых людей. На самом деле это не так. Есть артисты, которые используют народные рецепты.

Кэтрин Зета-Джонс

Гордость актрисы — роскошная густая шевелюра. Вы будете явно удивлены, когда узнаете секрет ее здоровых блестящих волос. Оказывается, все это благодаря пивной маске. Кэтрин практикует следующую процедуру. Она ополаскивает локоны пивом, а через двадцать минут смывает остатки пенного напитка обычным шампунем. Этого времени достаточно того, чтобы волосы впитали все необходимые полезные вещества из пива.

Джулианна Хаф

У американской танцовщицы и певицы белоснежная улыбка. Можно подумать, что это результат профессионального отбеливания зубов, но на самом деле это заслуга не только стоматологов. Джулианна знает простой и безопасный метод домашнего отбеливания зубов: она начищает их куркумой, словно пастой, а потом удаляет остатки с помощью воды. Результат, как говорится, налицо. Кстати, куркума также укрепляет зубную эмаль, поэтому данной пряностью можно пользоваться всем без исключения.

Блейк Лайвли

Еще одна обладательница красивых густых волос — актриса Блейк Лайвли. Знаменитость не скрывает, что пользуется народными рецептами красоты и делает маски для локонов из натуральных продуктов. Например, из майонеза. В этом продукте содержится немало полезных для здоровья волос веществ. Лайвли признается, что майонезная маска очень питательная. После нее волосы становятся блестящими и шелковистыми.

Бейонсе

У Бейонсе идеальный макияж практически всегда. Получить выразительный взгляд можно с помощью правильного мейкапа. В этом звезде помогает ее визажист. Именно он придумал следующий лайфхак: удлинять и фиксировать реснички с помощью клея для ресниц (предназначенного для ламинирования). Кстати, его же можно нанести и на брови. Тогда макияж получится более гламурным.

Хлоя Грейс Морец

Американская модель и актриса — пример естественности и натуральности. Минимум макияжа, никакой пластики — это визитная карточка знаменитости. Хлоя лишний раз старается не пользоваться косметическими средствами из магазинов, отдавая предпочтение народным рецептам. Один из них – это использование оливкового масла как средства для снятия макияжа. Натуральное масло прекрасно удаляет следы косметики, хорошо увлажняет и питает кожу.



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