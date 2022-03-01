 

Скандалы: Евгений Пригожин: Путин предупредил нападение на Россию началом спецоперации в Донбассе

01.03.2022, 14:01, Разное
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Предприниматель в своей колонке на ФАН подробно объяснил ход миротворческой операции.

По словам бизнесмена, за 5 дней удалось отодвинуть угрозу нападения и снизить риски для приграничных районов России. Специальная операция в Донбассе началась утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что другого выбора не было. Предприниматель Евгений Пригожин объяснил, почему иного способа восстановить мир на тот момент не осталось.

«19 февраля украинскими националистами был открыт огонь по Ростовской области. 21 февраля украинским снарядом был полностью уничтожен российский погранпункт. В связи с чем Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был дан жёсткий ответ», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» заявление Пригожина.

За пять дней миротворческой освободительной операции военнослужащие России откинули националистов от границы на 100-150 километров, блокировали их батальоны в крупных городах, где те использовали население в качестве живого щита. Окружили националистов в Киеве и начали подготовку по возвращению украинцев домой. Как будут дальше развиваться события, зависит от властей Украины.



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