 

Союзники по НАТО решили увеличить численность войск в Эстонии

01.03.2022, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Союзники по НАТО вдвое увеличат численность своих войск в Эстонии, сообщил министр обороны балтийской республики Калле Лаанет.

«В течение ближайших двух-трех месяцев союзники по НАТО вдвое увеличат свое присутствие в Эстонии для обеспечения сдерживания на восточном крыле альянса», – сказал Лаанет во время выступления во вторник в парламенте с докладом о безопасности, передает РИА «Новости».  

Так, министр заявил, что дополнительный батальон военнослужащих отправит Великобритания численностью 900 человек и первые военные уже прибыли в страну. еще 300 человек пришлет Франция и еще 250 человек отправит Дания.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран батальоны.

Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Эксперты рассказали о способах слежки за россиянами через смартфон

23.08 / Иван Марчук, получивший премию “Национальная легенда Украины”, опубликовал праздничную подборку картин

20.04 / Россия временно ограничила полеты над Крымом и Черным морем – NOTAM

02.02 / В Ростове закрылся делавший из импортного виноматериала шампанское завод

07.10 / МВД начало проверку информации об избиении подростка строителями в Пермском крае

26.06 / Лукашенко оценил парад Победы в Москве

17.03 / Нардеп Богуцкая: При Богдане Зеленский был живым, интересным, нахрапистым, во все пытался вникать

22.03 / Замминистра обороны Грузии извинился за фото российского пограничника

10.10 / В Чехии зарегистрирован резкий скачок заболеваемости COVID-19

30.01 / Cтало известно место похорон актера Куравлева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика