Союзники по НАТО решили увеличить численность войск в Эстонии

Союзники по НАТО вдвое увеличат численность своих войск в Эстонии, сообщил министр обороны балтийской республики Калле Лаанет.

«В течение ближайших двух-трех месяцев союзники по НАТО вдвое увеличат свое присутствие в Эстонии для обеспечения сдерживания на восточном крыле альянса», – сказал Лаанет во время выступления во вторник в парламенте с докладом о безопасности, передает РИА «Новости».

Так, министр заявил, что дополнительный батальон военнослужащих отправит Великобритания численностью 900 человек и первые военные уже прибыли в страну. еще 300 человек пришлет Франция и еще 250 человек отправит Дания.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран батальоны.

Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».