В Россию начали прибывать первые мешки с трупами – Денисенко

“С сегодняшнего дня в Россию начинают прибывать первые мешки с трупами, и в ближайшее время будут первые захоронения в Российской Федерации, которые российская власть уже не сможет скрыть”, – сказал он.

Также сегодня в Россию начинают прибывать первые эшелоны с ранеными, добавил он.

Денисенко отметил, что для того, чтобы в РФ начали понимать происходящее на фронте и осознавать количество жертв, необходимо примерно семь дней.

“Кончено, никакой революции через семь дней не случится… Но они начнут об этом говорить на кухнях, и их дух будет ломаться. Для нас это очень важно, потом что не исключено что Путин захочет провести новую мобилизацию. И нам нужно сорвать эту мобилизацию”, – подчеркнул он.

ВИДЕОВидео: МВС УКРАЇНИ / YouTube

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Генштаба ВСУ потери российских оккупантов оставляют 5700 человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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