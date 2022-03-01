 

В Херсоне не проводят эвакуацию, ОГА просит жителей не выходить на улицу

01.03.2022, 13:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Херсон! Максимальный репост! В городе не проводят эвакуацию!!! Это провокация! Не садитесь в незнакомые авто, не выходите на улицу!” – заявили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/320686303426539

Контекст:

Российские оккупационные войска обстреляли жилые районы Херсона утром 1 марта. В результате пожара пострадали четыре человека.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Директор белорусской газеты “Наша Ніва” сообщила о прекращении работы редакции в Беларуси

04.04 / “Как ей самой с собой живется – загадка”. Бутина посетила Навального и назвала колонию “практически образцовой”

16.04 / С начала 2021 года СБУ обезвредила 44 организованные преступные группировки, угрожавшие госбезопасности

12.12 / На ПК Lenovo установили новую видеокарту Radeon RX 6500 XT

03.08 / Эксперты рассказали об уникальности людей с карими глазами

28.06 / Число случаев коронавируса в мире превысило 10 млн

13.12 / Пашинян заявил, что бои в Карабахе прекратились после прибытия миротворцев России

19.01 / “Пусть постоит пустой”. Соратник Навального считает, что Путин не сможет жить в своем секретном “дворце”

30.04 / Наблюдательный совет «Нафтогаза» подал в отставку

23.12 / Зеленский заявил Макрону о выполнении парижских договоренностей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика