 

Российские “инфоцыгане” избрали своего барона

01.03.2022, 13:11, Разное
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Гусейн Гасанов стал первым российским «инфоцыганским» бароном. Голосование состоялось в рамках интернет-конференции «Табор счастья».

Гасанов поблагодарил коллег за оказанное доверие. Свежеизбранный барон назвал своей основной задачей улучшения имиджа бизнес-тренингов и курсов личностного роста.

«К сожалению, в обществе существует определенное недоверие к нашей деятельности. Хотя финансовый успех Елены Блиновской или Виктории Бони уже сам по себе служит доказательством эффективности их методик», — заявил Гасанов.

Барон отметил, что часто критика вызвана завистью несостоявшихся людей.

«Всех сомневающихся мы приглашаем на наши семинары. За символическую плату вас там научат входить в ресурсное состояние или посылать сигнал во вселенную. И я гарантирую, что это вам поможет в карьерном росте и личной жизни», — призвал Гасанов.

Он также напомнил, что в эффективность гомеопатии тоже многие не верят, хотя «она уже больше 200 лет помогает лечить болезни».

Другими обязанностями барона станут урегулирование конфликтов внутри сообщества и раздел сфер влияния с «инфоцыганами» других стран.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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