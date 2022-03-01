Вышедшая недавно игра Elex II получила неоднозначную оценку критиков

В Интернете появились первые обзоры на пробную версию игры Elex II. Релиз полноценной программы состоится 1 марта 2022 года. Пользователи оценили игру достаточно прохладно: на Metacritic она получила 64—78 баллов в зависимости от платформы, а OpenCritic дал ей всего 73 балла.

Причиной неоднозначной оценки стали проблемы с оптимизацией и трудное управление игровым процессом. В список минусов также попала довольно странная боевая система и неудобный UI во время разговоров с героями. Среди плюсов критики отметили полную свободу действий и наличие последствий от принятых игроком решений.

Другие платформы также оценили игру по-разному: так на GameStar она имеет 80 баллов, PC Games присвоил ей 70, а WellPlayed — всего 30. Релиз игры ожидается уже сегодня