Клиентам ВТБ теперь можно расплачиваться с помощью Mir Pay

Пользователи, пострадавшие от сбоев и блокировки сервисов ApplePay и GooglePay могут воспользоваться российским приложением Mir Pay. Возможность появилась только у владельцев гаджетов на платформе Android.

Для полного функционирования достаточно скачать на свой смартфон официальное приложение «ВТБ», выпустить цифровую карту и внести ее в Mir Pay. Это позволит расплачиваться телефонам в любых магазинах.

ВТБ работает в штатном режиме и обслуживает клиентов без ограничений. Отделения банка и пункты самообслуживания также функционируют. Вклады клиентов доступны для пополнения и изъятия. Известно, что сейчас банк даёт максимально возможную доходность по вложенным накоплениям.

Открыть депозит можно как онлайн, так и в любом отделении ВТБ. Проценты и выплаты выполняются в прежнем режиме.