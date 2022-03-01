 

Будет ли Китай соблюдать санкции? Ответ очевиден

01.03.2022, 12:52, Разное
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Будет ли Китай соблюдать санкции против России? Ответ очевиден – 2 процента РФ против 26 процентов США и ЕС, и это без учета Великобритании, Канады, Японии, Кореи и т.д.

Будет ли Китай соблюдать санкции против РФ?Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило 7 декабря прошлого года, что за период с января по ноябрь 2021 года внешнеторговый оборот Китая увеличился в годовом исчислении на 31,3% и составил $5,47 трлн.

Китай экспортировал товаров и услуг на сумму $3,02 трлн. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 31,1%, импорт вырос на 31,4% – до $2,45 трлн. На первом месте по объему торговли с Китаем стоят страны АСЕАН, товарооборот с ними достиг $798,5 млрд (15%). На втором месте страны ЕС ($747 млрд – 14%), на третьем – США ($682,3 – 12%)…

Товарооборот в китайско-российской торговле достиг за 11 месяцев текущего года $130,4 млрд (2%), увеличившись в годовом исчислении на 33,6%. В период с января по ноябрь 2021 года экспорт России в Китай вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 35,5% до $70,9 млрд. Китай поставил в РФ товаров и услуг на сумму $59,4 млрд, рост составил 31,3%.

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