«Детская» челка, распущенные волосы и небрежные кудри: восемь причесок, которые предпочитают француженки

Француженки по праву считаются законодательницами моды. Кроме того, они всегда выбирают стрижки, которые не только эффектно смотрятся, но и практичны. Вот несколько моделей, которые наверняка произведут на вас впечатление и из которых вы сможете выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

“Детская” челка

Речь идет о короткой челке, которую француженки часто просят сделать мастеров в салонах. Преимущество этой прически заключается в том, что волосы никогда не падают на глаза, не мешают и при этом удерживают отличную форму. “Детская” челка больше всего подходит обладательницам не очень крупного лица круглой или сердцевидной формы.

Французская челка

Речь идет о челке, которая немного завита на уровне бровей, а ее длина сливается с остальными волосами. Чаще всего делают прямой вертикальный пробор посередине лица. Преимущество прически заключается в ее практичности, поскольку ей не нужна укладка, волосы легко сами укладываются в оригинальную форму. Челка-занавес может быть замечательным элементом прически, как в распущенном виде, так и заплетенной в косичку (по вашему усмотрению). Вариант с двумя косичками сегодня также является очень популярным.

Кудрявая челка-шторка

Такая прическа лучше всего подходит счастливым обладательницам вьющихся волос. Вы можете выбрать стрижку любой длины и формы, а челку оставить длиной чуть выше бровей (если волосы очень сильно вьются, рассчитывайте на то, что при высыхании они станут намного короче, поэтому попросите своего мастера оставить длину чуть ниже бровей). Вам не нужно терять много времени на укладку, достаточно позволить волосам высохнуть естественным способом или слегка просушить их феном.

Французский боб с челкой

Отличная прическа, которая находится в тренде долгие годы и подходит для представительниц прекрасного пола всех возрастов. Выберите нужную вам длину и форму (ровный срез или удлинение). Боб замечательно смотрится с челкой, которую вы также можете выбрать по своему усмотрению, сделав пробор посередине или отдав предпочтение боковому.

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Многослойная прическа с оригинальной челкой

Отличный вариант для волос, требующих дополнительного объема. Вы можете выбрать длину между средней и длинной, челку сделать ровной или с удлинением по сторонам. Очень практичная прическа, не требующая укладки. Она выглядит превосходно, поскольку демонстрирует красоту ваших локонов.

Короткий боб

Очень эффектная стрижка для дам, предпочитающих короткие стрижки. Боб выглядит очень аккуратно, он практичен и очень привлекателен. Подходит для гладких, не кудрявых волос. Прибавьте чуть больше гладкости и блеска при помощи приборов и стайлинговых средств, и будете выглядеть на все сто. Подберите экстравагантный наряд, который будет отлично гармонировать с эффектной прической.

Распущенные волосы

Вы можете выбрать любую длину, которая вам больше всего импонирует. Распустите волосы и продемонстрируйте их красоту. Это могут быть привлекательные локоны, слегка завитые или ровные пряди. Такая прическа никогда не выйдет из моды. Если у вас нет возможности вовремя помыть голову, используйте сухой шампунь. Это поможет прическе даже с не очень чистыми волосами выглядеть оригинально и креативно.

Небрежные кудри

Нет ничего проще, чем сделать прическу с небрежными кудрями для обладательниц вьющихся от природы волос. Не стоит огорчаться и тем, у кого прямые волосы. Придется немного потрудиться, чтобы завить пряди, но это того стоит, ведь вы будете выглядеть можно, стильно и современно. Используйте бигуди или плойку, как инструменты для создания локонов. Для закрепления прически перед ее оформлением нужно обработать волосы небольшим количеством стайлингового средства.