 

Карантин в московских школах полностью отменен

01.03.2022, 11:46, Разное
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Градоначальник отметил, что в предыдущие дни доля классов на карантине не превышала 0,01%.

“В школах регулярно проводится тщательная уборка с дезинфекцией, измеряется температура тела. В зданиях используются дозаторы с антисептиками и бактерицидные лампы, безопасные для детей”, – написал Собянин на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”.

В образовательных учреждениях по-прежнему соблюдают меры санитарной безопасности. Ученикам измеряют температуру, проводится тщательная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях установлены дозаторы с антисептиками.

Находящиеся на карантине индивидуально школьники продолжают учиться в использованием ресурсов “Московской электронной школы”.

Ранее в Москве к оказанию плановой и специализированной помощи для детей вернули еще более 700 коек. Это произошло благодаря снижению уровня госпитализации детей с ковидом на 80%.

К обычному рабочему режиму вернулся корпус детской больницы Сперанского. Кроме того, возобновили прием плановых пациентов детская больница Башляевой, инфекционная больница №1 и детская инфекционная больница №6.

Напомним, что Сергей Собянин ранее отменил обязательное требование об удаленном режиме работы. Также разблокированы проездные карты пожилых горожан.



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