 

Страны ЕС могут арестовать имущество российских олигархов

01.03.2022, 11:46, Разное
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В правительстве Великобритании заявили, что тщательно
занялись списком российских олигархов, попавших под санкции. Министр иностранных дел Элизабет Трасс
сообщила, что есть вероятность ареста их имущества, находящегося за пределами
РФ. Данные меры принимаются Евросоюзом в связи с проводимой на Украине военной
спецоперацией, сообщает URA.RU.

Аналогичные меры предполагает
и Франция. Президент страны Эммануэль Макрон распорядился
проверить все активы российских богачей на территории страны и составить списки.
После этого будут установлены их связи с правительством РФ. Далее имущество
может быть изъято.

“Мы
выявим россиян, у которых есть активы во Франции и которые могли бы быть
добавлены в европейский санкционный список вследствие их близости к российской
власти, и подготовим юридические инструменты для ареста всех этих активов”, – сообщил министр
экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Напомним, 24 февраля Владимир
Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. В связи с этим страны
Запада стали вводить жесткие санкции против РФ и отдельных ее
высокопоставленных политиков.



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