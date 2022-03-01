Россия может остаться без лизинговых самолетов, это половина гражданской авиации – Министерство инфраструктуры Украины

“Большинство авиакомпаний мира, в том числе и российских, пользуются услугами крупных страховых компаний. Значительная часть самолетов не является собственностью авиаперевозчиков, а взята в лизинг”, – пояснили в министерстве.

В частности, по данным агентства Cirium, около 55% российского гражданского авиационного флота находится в лизинге у международных компаний. Из 980 пассажирских лайнеров, которые используют российские авиаперевозчики, 515 самолетов находятся в лизинге у иностранных владельцев.

При этом большая часть парка европейских самолетов зарегистрирована в Ирландии, там работают 18 из 20 крупнейших лизинговых компаний мира. Поэтому ирландские санкции могли бы нанести мощный удар по российской авиаотрасли, убеждены в МИУ.

“В случае введения соответствующих ограничений и санкций речь идет о потере страной-оккупантом около половины гражданских самолетов”, – говорят в Министерстве инфраструктуры.

Ведомство ожидает положительных новостей от переговоров и напоминает, что теперь оккупанты могут летать разве что из Москвы на Камчатку.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/320255946809260

Государства Европы начали закрывать свое небо для полетов российских авиакомпаний после того, как президент РФ Владимир Путин объявил полномасштабное вторжение в Украину. Украина свое небо закрыла для всех с 24 февраля.

Большинство стран Европы закрыли воздушное пространство для российской авиации – Великобритания, Чехия, Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Болгария, Словения, Германия, Италия, Дания, Бельгия, Исландия, Швеция, Австрия, Франция, Ирландия, Испания. Такое же решение приняла и Канада.

Крупнейший российский авиаперевозчик “Аэрофлот” попал под санкции Великобритании.

Министерство инфраструктуры Украины обратилось в Международную организацию воздушного транспорта (IATA) с просьбой поддержать обращение Украины об исключении российских авиаперевозчиков из всех институтов ассоциации. Речь идет о BSP, Clearing House, MITA, Interline, сообщила 26 февраля пресс-служба министерства.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что такие действия могут побудить к миру агрессора.

“И напоследок, от всех союзников антипутинской коалиции и украинских диспетчеров: “Российский самолет, иди на х…й”, – резюмировал глава ведомства.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

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