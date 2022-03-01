 

Mastercard заблокировала доступ для некоторых российских банков

01.03.2022, 11:45, Новости дня
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“В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard”, — заявил он.

Мибах подчеркнул, что блокировка происходит в рамках введения санкций против России из-за ее военного вторжения в Украину. К каким именно финансовым учреждениям закрыт доступ, не сообщается.

Несколькими днями ранее, 26 февраля, РБК сообщал, что Mastercard уведомила подсанкционные банки об их исключении из системы. Речь о ВТБ, “Открытие”, “Совкомбанк”, “Промсвязьбанк” и “Новикомбанк”. Это значит, что карты Mastercard, выпущенные этими банками, перестанут работать за границей. Но операции внутри России по ним продолжат проходить.

Контекст:

Из-за вторжения РФ в Украину, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.

Также Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для России. Самолеты РФ не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС

26 февраля страны ЕС, США, Великобритания и Канада объявили о намерении отключить некоторые банки РФ от международной межбанковской системы SWIFT и ввести санкции против Центробанка РФ.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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