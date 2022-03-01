Премьера фильма “Проект Адам”: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Дженнифер Гарнер среди гостей

В понедельник вечером в Нью-Йорке состоялась премьера фильма “Проект Адам” (The Adam Project) с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Научно-фантастический боевик снял Шон Леви (“Розовая пантера”, франшиза “Ночь в музее”, “Живая сталь”), который в прошлом году выпустил картину “Главный герой” и тоже с Райаном в главной роли.

На красной ковровой дорожке 45-летний актер пришел вместе с супругой. 34-летняя актриса Блейк Лайвли, которая последний раз выходила в свет две недели назад, пришла поддержать мужа на премьерном показе и, что уж скрывать, перетянула на себя все внимание. На мероприятии мама троих детей появилась в летящем шифоном платье голубого, синего, фиолетового, розового и персикового цветов с глубоким декольте и прозрачными вставками на талии. Образ свой она дополнила прической “мальвинкой”, массивными круглыми серьгами, крупными браслетами и босоножками, расшитыми камнями. Райан же был в сером костюме в тонкую белую полоску.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Также кинопоказ посетили другие актеры, принявшие участие в фильме – Зои Салдана, Дженнифер Гарнер, Марк Руффало (он пришел с женой Санрайз Когни), – а также российская модель Влада Рослякова и друг Райна Рейнольдса Хью Джекман.

По сюжету фильма главный герой – астронавт, который отправляется в прошлое, где встречает 13-летнюю версию самого себя (актер Уолкер Скобелл). Вместе им предстоит противостоять их покойному отцу, который, в прошлом, ровесник главного героя.

Влада Рослякова Дженнифер Гарнер Зои Салдана Марк Руффало с женой Хью Джекман и Райан Рейнольдс