 

Жители Петербурга предложили Беглову «прокатиться» по скользким улицам

01.03.2022, 11:28, Новости дня
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После временного потепления в Петербург снова пришли морозы. Растаявший на тротуарах снег обледенел, поэтому петербуржцы опасаются падений и переломов. Люди обращаются в профильные комитеты Смольного и лично к губернатору Александру Беглову, но чиновники уже третий месяц игнорируют жалобы горожан. Жители Петербурга не надеются на помощь и шутят, что градоначальник решил организовать новый сезон шоу «Танцы на льду».

Эта зима далась петербуржцам нелегко. Из-за бездействия Смольного и коммунальных служб в городе царил снежно-ледяной коллапс. Неубранный снег сгребали в кучи на газоны. Снежные горы росли всю зиму и уничтожали почву. Петербуржцы жаловались на сложность передвижения по дорогам и тротуарам. Они рассказывали о снежных завалах, гололеде, сосульках.

Сейчас в городе снова гололед. Горожане предлагают губернатору встать на коньки, потому что иначе передвигаться по Петербургу невозможно. Другие предположили, что так Беглов решил выразить благодарность российским фигуристкам или провести новый сезон шоу «Танцы на льду».

Сложнее всего приходится пенсионерам, которые боятся выйти на улицу из-за неочищенных дорог. В Смольном продолжают отвечать на жалобы отписками или игнорировать их.



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