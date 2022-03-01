Вышел новый патч для GTA The Trilogy — The Definitive Edition

Создатель компьютерной игры Rockstar Games на прошлой неделе сообщила о релизе обновления. Патч доступен для установки на всех платформах.

Пока неизвестно, что именно обновилось в игре, но ожидается, что исправлений должно быть много. Выяснилось, что вес патча для ремастера GTA: Vice City на PlayStation 4 будет весить более 8 Гбайт, а для GTA: San Andreas — около 16.

Пользователи рассказали, что ремастер GTA 3 коснулось крупное и значимое обновление: герой Клод научился реагировать на окружающих людей и разворачиваться в нужном направлении при повороте камеры.

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла в свет 11 ноября 2021 года. Пользователи игры остались недовольны обновлением: они жаловались на множество багов, неточностей и отмечали плохую производительность.