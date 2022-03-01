 

Вышел новый патч для GTA The Trilogy — The Definitive Edition

01.03.2022, 11:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Создатель компьютерной игры Rockstar Games на прошлой неделе сообщила о релизе обновления. Патч доступен для установки на всех платформах.

Пока неизвестно, что именно обновилось в игре, но ожидается, что исправлений должно быть много. Выяснилось, что вес патча для ремастера GTA: Vice City на PlayStation 4 будет весить более 8 Гбайт, а для GTA: San Andreas — около 16.

Пользователи рассказали, что ремастер GTA 3 коснулось крупное и значимое обновление: герой Клод научился реагировать на окружающих людей и разворачиваться в нужном направлении при повороте камеры.

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла в свет 11 ноября 2021 года. Пользователи игры остались недовольны обновлением: они жаловались на множество багов, неточностей и отмечали плохую производительность.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / СПЧ подготовил заключение по поправкам Мизулиной в Семейный кодекс

07.11 / Ученые рассказали, как работает мозг билингвистов

21.10 / Должностных лиц “Укрзалізниці” подозревают в хищении почти 12 млн грн – НАБУ

03.05 / США пригрозили Китаю санкциями за «подавление демократии» в Гонконге

19.09 / ABC News – из-за наплыва мигрантов в техасском городе Дель-Рио объявили чрезвычайное положение

23.05 / Die Welt – пандемия обошлась немецкой экономике почти в €300 млрд

28.01 / Украинский эксперт – в случае вторжения России проиграют все, кроме Германии

20.02 / Зеленский призвал ввести санкции против РФ «прямо сейчас»

14.02 / В “Украинской правде” заявили, что напавшие на их съемочную группу – охранники бизнесмена Петровского

18.05 / Тодоренко крупным планом показала голый живот на позднем сроке беременности и рассказала о похудении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика