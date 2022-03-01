Президент Бразилии не осудил Россию за операцию на Украине

Жаир Болсонару заявил, что страна не осуждает Россию за спецоперацию на Украине и не станет вводить санкции, передаёт El Periódico. При этом бразильский лидер раскритиковал украинцев, отметив, что они «доверили юмористу определить судьбу нации».



АР

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался вводить санкции против России, заявив, что российский лидер Владимир Путин не преследует интересов «устраивать бойню» на Украине после начала спецоперации в стране, пишет El Periódico.

Как отметил Болсонару после двухчасового телефонного разговора со своим российским коллегой, российская спецоперация проводится в тех регионах, более 90% населения которых на референдуме высказались за независимость, «сблизившись с Россией».

«Никаких санкций или осуждения президента Путина нет. Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Наш свободный голос будет отдан в этом направлении. Мы не можем вмешиваться. Мы хотим мира, но мы не можем допустить последствий в Бразилии», — заявил бразильский лидер на пресс-конференции в Сан-Паулу.

При этом Болсонару добавил, что Бразилия настаивает на мирном разрешении конфликтов, призвав к «миру» и отметив, что «по мере возможности будет помогать в поисках решения» в ситуации вокруг Украины.

Президент также отметил, что со своим российским коллегой обсуждал «многие вещи». Одним из самых важных Болсонару назвал вопрос поставок удобрений из России, в увеличении которых заинтересованы в Бразилии. В ходе беседы лидеры поговорили и о ситуации на Украине, однако Болсонару заявил, что не хочет «вдаваться в подробности» и стремится «сохранить в тайне» детали обсуждения.

Издание напоминает, что, по данным на середину февраля, товарооборот между Бразилией и Россией вырос на 87%, в связи с чем Бразилиа, по словам Болсонару, стала ведущим торгово-экономическим партнёром Москвы в Латинской Америке.

Между тем, как пишет El Periódico, на пресс-конференции, отказавшись осудить Россию, бразильский лидер раскритиковал народ Украины за то, что они «доверили юмористу определить судьбу нации».