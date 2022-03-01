 

Москвичи получат скидку при оплате проезда картой “Мир”

01.03.2022, 10:24, Разное
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Акция действует с 1 марта по 30 июня. Скидки доступны при оплате проезда в метро, на МЦК, МЦД и на всем наземном транспорте – автобусах, электробусах, трамваях.

С учетом скидки поездка обойдется в 41 рубль. При этом стоимость разовой поездки по “Тройке” составит 46 рублей, а по картам международных платежных систем – 51 рубль.

При оплате картой “Мир” сначала спишется полная стоимость поездки. В течение 30 минут 10 рублей автоматически вернутся на счет.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в городе создается как можно больше способов оплаты проезда. Благодаря этому билетная система столичного транспорта признана лучшей в мире, подчеркнул он.

Акция платежной системы “Мир” проводится в шестой раз. Оплата смартфоном очень популярна у жителей и гостей столицы, отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы “Мир” Мария Точилова.

Она уточнила, что только за сентябрь – декабрь 2021 года число платежей картами “Мир” выросло в 20 раз. “На сегодняшний день наше предложение — самое выгодное при оплате разовых поездок в транспорте”, – сказала Точилова.

Напомним, что в московском метро также продолжается действие акции “Время ранних”. Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий могут экономить до 50% на оплате утренних поездок вне часов пиковых нагрузок.



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