“Мир ценнее триумфа”. У Путина забрали почетный черный пояс из тхэквондо

“Международная федерация тхэквондо решительно осуждает жестокие нападения на невинные жизни в Украине, противоречащие позиции федерации “Мир ценнее триумфа” и ценностям уважения и толерантности”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим Международная федерация тхэквондо официально объявила об отзыве почетного черного пояса 9-го дана, предоставленного Путину в ноябре 2013 года.

В федерации также заявили, что солидарны с Международным олимпийским комитетом (МОК), осудившим нарушение Россией олимпийского перемирия.

“В знак солидарности с Международным олимпийским комитетом на соревнованиях Международной федерации тхэквондо не будет выставляться государственный флаг и звучать гимн России или Беларуси”, – говорится в заявлении.

Также сообщается, что Международная федерация тхэквондо и Европейский союз тхэквондо не будут организовывать и признавать соревнования по тхэквондо в России и Беларуси.

“Международная федерация тхэквондо мыслями с народом Украины. Мы надеемся на мирное и немедленное завершение этой войны”, – говорится в сообщении.

28 февраля МОК отозвал олимпийские ордена, врученные Путину и замглавы администрации президента России Дмитрию Козаку.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

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