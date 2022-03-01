 

FIFA и UEFA отстранили российские сборные и клубы

01.03.2022, 9:45, Разное
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…от участия во всех соревнованиях.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международная федерация футбола (FIFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях на неопределенный срок. Об этом говорится в офицаильном заявлении, опубликованном на сайте UEFA.

Решение принято из солидарности к гражданам Украины, отмечается в сообщении.

Кроме того, UEFA полностью прекращает сотрудничество с «Газпромом».

Накануне стало известно о том, что FIFA вводит ограничения в отношении России. Среди них запрет на использование командами РФС флага и гимна РФ в международных матчах и запрет на проведение в РФ футбольных матчей сборных. Сборная РФ также будет играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «спецоперации» в Украине. В российском Минобороны заявили, что «выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии». ВС РФ наносили удары по Киеву, Харькову и другим украинским городам.

Источник: Новая газета



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