В ОП предупредили о последствиях раздачи оружия заключенным на Украине

Освобождение заключенных с боевым опытом и предоставление им оружия на Украине влечет непредсказуемые последствия, сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов.

«Лица, отбывающие наказание в местах принудительного содержания, могут быть освобождены из них только по отбытии срока этого наказания. Высшее должностное лицо государства имеет законодательное право на применение акта помилования, но в этой ситуации должно быть полное понимание того, что выход того или иного лица на свободу не повлечет за собой тяжелых последствий», – приводятся слова Воронцова в Telegram-канале ОП.

Он подчеркнул, что акт амнистии к лицам, совершившим преступление, также не должен применяться спонтанно и стихийно, поскольку для этого необходимо проводить большую процессуальную работу. Применившие такие правовые акты люди несут большую ответственность.

«Огульное освобождение лиц из мест принудительного содержания и предоставления им оружие влечет за собой непредсказуемые последствия. Эти лица уже совершали преступление, за что несут соответствующее наказание. Неизвестно, в каком психологическом состоянии они сейчас находятся, как они отреагируют на то государство, которое направило их в места принудительно содержания, применило в отношении них такую меру, как лишение свободы», – указал член ОП.

Он напомнил, что при совершении преступлений есть потерпевшие, и непонятно, применят ли те, кого освободили, полученное оружие в отношении пострадавших.

«Как этот человек распорядится оружием, как оно будет применено? Это может быть месть потерпевшим, месть сотрудникам правоохранительных органов. Вряд ли здравомыслящий человек может взять на себя такую ответственность? Совершенно очевидно, что в пользу мира и правопорядка это не сыграет», – заключил Воронцов.

Напомним, американский писатель, режиссер и кинопродюссер Гонсало Лира Лопес, оказавшийся в Киеве накануне российской спецоперации, раскритиковал режим президента Украины Владимира Зеленского за бесконтрольную раздачу оружия, которое в итоге появилось у большого числа преступников.

До этого глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев называл «очередным преступлением против своего народа» бесконтрольную раздачу киевским режимом оружия, в том числе специально выпущенным из тюрем преступникам.