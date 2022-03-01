Транзит газа через Украину остался на максимуме

Транзит российского газа через украинскую территорию 1 марта держится у максимальных по контрактным обязательствам Газпрома значений, при этом по газопроводу «Ямал – Европа» продолжают периодически возобновляться прямые поставки, следует из данных операторов ГТС.

Согласно информации на сайте «Оператора ГТС Украины», заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ на 1 марта составляют 109,3 млн кубометров. Это соответствует максимальным контрактным обязательствам Газпрома на этот год. Транзит газа РФ держится вблизи этих значений с конца прошлой недели, пишет РИА «Новости».

Также уточняется, что ночью газопровод «Ямал – Европа» возвращался к аверсу, физический поток газа шел напрямую транзитом через Польшу в Германию с 2 ночи и, вероятно, продлился вплоть до начало новых газовых суток, то есть 8 утра мск 1 марта, следует из данных немецкого оператора Gascade.

Ранее сообщалось, что транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему растет в пятницу на 20% по сравнению с предшествующими газовыми сутками, одновременно с этим резко вырос реверс по магистрали «Ямал – Европа».