 

Канада запретит импорт российской нефти и отправит в Украину противотанковое оружие

01.03.2022, 8:54, Новости дня
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“Вчера мы объявили, что отправим новые партии военных поставок, включая бронежилеты, шлемы, противогазы и очки ночного видения”, – сказал Трюдо.

Он добавил, что страна решила предоставить Украине также системы противотанкового оружия и модернизированные боеприпасы, сообщает CBC.

Кроме того, министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что страна отправляет со складов канадских вооруженных сил 100 систем противотанкового оружия Carl-Gustaf и 2 тыс. ракет – боеприпасов для наплечного оружия.

Сообщается, что всего Канада отправит Украине летальную военную технику на $7,8 млн.

Трюдо заявил, что страна также запретит импорт российской нефти.

“Сегодня мы объявляем о намерении запретить весь импорт сырой нефти из России – отрасли, принесшей выгоду президенту  [ России Владимиру ] Путину и его олигархам”, –сказал Трюдо.

Он добавил, что такие шаги являются гарантией того, что “причастные к зверствам президента Путина не могут избежать последствий своих действий”.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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