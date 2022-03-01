Политика: Кто в мире воздержался от нападок на Россию

Вопреки стремлению западных держав, антироссийские санкции «за Украину» не станут глобальными. Против выступили Китай, Иран, и – что менее ожидаемо – бразильский президент Жаир Болсонару, недавний верный ученик Дональда Трампа. К слову, и сам Трамп воздал должное действиям Москвы. В Европе строптивость проявили Сербия и Венгрия. Чем можно объяснить их позицию?

Бразильский президент Жаир Болсонару – который совсем недавно был с визитом в Москве и встречался с Владимиром Путиным – в понедельник заявил: Бразилия не будет голосовать за антироссийские резолюции в ООН. «Никаких санкций или осуждения президента Путина», – цитировало РИА Новости заявление Болсонару. Лидер крупнейшей и одной из наиболее экономически развитых стран Латинской Америки подчеркнул, что «Бразилия голосует независимо и без привязки к какой-либо державе». Болсонару, известный резкостью суждений, дал понять, что не испытывает никаких сантиментов к нынешнему киевскому режиму. «Народ доверил юмористу определить судьбу нации», – так он отозвался об Украине и ее президенте Владимире Зеленском.

Президент Бразилии заметил, что, по логике, все страны мира должны исходить из собственных интересов, или хотя бы действовать не в ущерб им. «Германия, к примеру, не готова обсуждать экономические санкции газового сектора, это очевидно, как и в случае с другими европейскими странами. У США свои сферы интересов (в России), санкции в отношении которых они даже не станут обсуждать», – цитировал ТАСС рассуждения Болсонару. Он пояснил, что исходит из сугубо прагматичных соображений, и напомнил о заинтересованности своей страны в импорте из РФ – в том числе во ввозе минеральных удобрений. Болсонару лишь вскользь коснулся украинского кризиса, выразив надежду, что «страны НАТО не будут помогать обострять эту проблему».

Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, президента Бразилии нельзя отнести к клубу традиционных друзей России. Напротив, совсем недавно Болсонару воспринимали как сугубо проамериканского политика, не без влияния которого застопорилось развитие группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Но, скорее, нынешний бразильский лидер – консервативный популист, который ориентировался на конкретного американского политика – Дональда Трампа, которого считал образцом для подражания. С нынешней, демократической администрацией США у Болсонару более чем сложные отношения, что подтолкнуло бразильского лидера к многовекторной политике.

Интересно, что и сам «пример для подражания» Болсонару – Трамп если не поддержал, то уважительно отозвался о решении Путина признать республики Донбасса. «Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: «Это гениально», – заметил 45-й президент США в минувшую среду, в интервью для американского подкаста The Clay Travis and Buck Sexton Show. Спецоперацию РФ на Украине, Трамп раскритиковал, но заметил – Путин принял решение начать операцию, когда увидел «жалкий уход» американских войск из Афганистана, который допустил Джо Байден. «Проблема не в том, умен Путин или нет. Конечно, он умен. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупы», – посетовал экс-президент Соединенных Штатов.

«Те страны, что находятся под вассальным игом Соединенных Штатов, Великобритании и некоторых стран Европы, сейчас включаются в санкционную гонку. А те, у кого есть собственные национальные интересы, которыми они не согласны поступаться, маневрируют и занимают позицию, как те страны, о которых идет речь», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

Умно, точнее прагматично пытаются вести себя в нынешней ситуации некоторые страны Восточной Европы. Венгрия, которая явно вынужденно включилась в нынешнюю антироссийскую кампанию (в частности, премьер Виктор Орбан поддержал отключение российских банков от системы SWIFT), в понедельник проявила, пожалуй, максимально возможную самостоятельность. Тот же Орбан заявил, что Венгрия, «в отличие от Германии и Италии» не будет отправлять Украине оружие, поскольку стране необходимо все имеющееся у нее вооружение. Ранее глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что вооружения не будут поставляться и транзитом через венгерскую территорию.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, сербский президент Александр Вучич, который несколько дней хранила молчание и не комментировал спецоперацию на Украине, в понедельник высказался однозначно – Белград не присоединится к санкциям против России. При этом Вучич отметил, что сейчас на Сербию оказывается беспрецедентное давление со стороны США и ЕС.

Страна, которая вряд ли может опасаться давления со стороны Соединенных Штатов и тем более Европы – КНР дала ответ на звучащие из Вашингтона требования «определиться» со стороной в ситуации с Украиной. Судя по заявлению МИД Китая, Пекин также исходит из прагматических соображений.

«Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и, тем более, выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве. Мы требуем, чтобы американская сторона не наносила ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при решении украинского вопроса», – сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Пекин также дал понять, что не поддержит отключение российских банков от системы SWIFT, что чревато срывом российско-китайских контрактов.

«Китай проявил себя как суверенная держава, следующая собственным интересам. Так же в нынешней ситуации ведут себя и Бразилия, и добавлю, Иран»,

– отметил Баширов.

«Украинский кризис корнями уходит в провокации НАТО», – написал глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в своем Twitter-аккаунте в день старта российской спецоперации на Украине. Министр не поддержал, но и не осудил действия Москвы относительно Украины, отметив, что Тегеран «не считает войну решением». Но добавим, не факт, что Иран расценивает спецоперацию российских войск как «войну». Арабский телеканал Al-Jazeera обратил внимание, что Абдоллахиян в своем посте не использовал слово «вторжение», которым многие западные политики охарактеризовали российскую операцию. «Необходимо договориться о прекращении огня и найти политическое и демократическое решение», – призвал глава иранской дипломатии.

«Уровень и глубина сотрудничества Тегерана и Москвы позволяет с точностью говорить о том, что Иран не присоединится к санкциям Запада против России», – сказал востоковед и политолог Саид Гафуров. По его оценке, Тегеран поддерживает Москву в ее позиции относительно необходимости нынешней операции на Украине. «В Иране понимают, что нельзя, к примеру, людей сжигать в домах», – сказал эксперт, напомнив про трагедию в Доме профсоюзов в Одессе.

С другой стороны, собеседник допустил, что в нынешней ситуации Иран может согласиться заключить контракт с США на поставку нефти. «Весь вопрос в стоимости – возить углеводороды в Америку будет очень дорого. Поэтому, я думаю, нужно скорее ждать контрактов на поставку энергоносителя между Тегераном и Пекином или Нью-Дели», – спрогнозировал Гафуров.

Абсолютной поддержки не следует ожидать и от Китая, полагают специалисты. «Официального заявления о том, что Китай присоединяется к санкциям или вводит свою группу рестрикций, не будет. Пекин будет действовать так, как обычно действует – при необходимости ограничивать какие-то формы взаимодействия, например, платежи от некоторых банков или не будет принимать к покупке российское золото», – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

При этом полноценных постоянных санкций не будет, поскольку китайской стороне это крайне невыгодно по многим причинам, отметил специалист. «Партнеры Пекина в Европе и в США поймут, что Китай занимает именно такую позицию. При этом, дело тут не в требованиях ЕС – Пекину до них нет никакого дела. Китай заинтересован в трех вещах: в поддержании торгового баланса с США и Европой – как своим основным торговым партнером, в продвижении новых китайских технологий на европейский рынок, и в повышении имиджа нейтрального сильного государства – медиатора для умиротворения сторон», – сказал собеседник.

По его словам, Китай в ситуации с военной операцией РФ на Украине получает очень важную картину и проецирует ее на Тайваньскую проблему. «Причем, Пекин смотрит на саму операцию как с военной точки зрения, так и на реакцию Запада и России.

Китай изучает механизмы, как на него потенциально смогут давить, если возникнет военное решение по тайваньской проблеме. Пекин сейчас получает бесценный опыт,

поэтому торопиться с оценкой ситуации он не будет», – полагает политолог.

По мнению Маслова, отказ Болсонару присоединиться к санкциям во многом объясняется нынешними контактами бразильского лидера с Китаем – в порядке упомянутого выше развития многовекторности. «К тому же, РФ сделала то, что хотел бы сделать Си и Болсонару против нынешней администрации США, но не хватает ресурсов и решительности», – полагает эксперт.

По мнению Маслова, похожей позиции по неприятию антироссийских санкций можно ждать от Индонезии и Малайзии – стран, которые исторически постоянно подчеркивают независимость своей политики от США и даже от Китая. «Это возможность для них высказаться и показать, что они действительно независимые. Крайне показательной, также, будет позиция Индии, которая в последнее время очень тщательно работала с Россией. Нью-Дели заключил несколько военных соглашений с Москвой, при этом, идя на сближение и с Вашингтоном, поэтому его позиция в данной ситуации будет очень важна», – резюмировал политолог.

Если Китай, Бразилия и Иран проявили себя как независимые игроки, и потенциальные «полюса» нового многополярного мира, то большинство стран Европы продемонстрировали несамостоятельность, отмечают эксперты.

Особенно ярко это проявилось в случае Германии – которая сначала приостановила сертификацию выгодного для себя проекта «Северный поток-2», а затем резко изменила позицию по поставкам оружия на Украину. Впрочем, и в Берлине прозвучала здравая точка зрения, отметил бывший депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт. Он указал на заявление, которое сделала в парламенте сопредседатель АдГ Алиса Вайдель. Она, в частности, назвала введение санкций против РФ «историческим провалом Запада», и заявила, что «дразнить Украину невыполнимыми обещаниями» приема в ЕС и НАТО было «фатальной ошибкой». «Вайдель очень смело и красиво описала ситуацию. С кем бы я ни обсуждал ее слова, никто не находит, чем возразить. Все просто молчат», – заметил Гердт.

«Подавляющее большинство членов нашей партии разделяют ее позицию, хотя у каждого есть право свободно выражать свое мнение. Уверен, что и в других фракциях найдутся те, кто солидарен с Вайдель. Все понимают, что с точки зрения логики она права, но есть общая картина, которую парламентариям приходится соблюдать», – заключил собеседник.

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