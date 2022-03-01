 

Московские предприятия наращивают выпуск продуктов питания

01.03.2022, 7:25, Разное
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Рост в 2021 году произошел в основном за счет положительной динамики выпуска мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, сыров и рыбной продукции, уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

“Объем отгруженной продукции пищевого сектора в прошлом году составил 540 миллиардов рублей, это на 15,7 процента больше, чем в 2020 году, и на 42 процента выше, чем в 2019-м”, – сообщил он.

В 2021 году произведено около 317 тысяч тонн хлебобулочных изделий, 95 тысяч тонн мясных полуфабрикатов. Объемы выпуска сыров и творога превысили 45 тысяч тонн.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что достичь таких показателей помогла поддержка от города. Он уточнил, что в прошлом году с такими предприятиями было заключено восемь договоров о предоставлении субсидий на более чем 107 миллионов рублей.

“Также среди мер поддержки — присвоение предприятию статуса промышленного комплекса, который обеспечивает значительное сокращение налоговой нагрузки”, – добавил Прохоров.

Ранее сообщалось, что инвестиции в основной капитал Москвы превысили 2,5 триллиона. Рост составил 22%. Больше всего средств предприятия вкладывают в машины и оборудование. Доля инвестиций в строительство и благоустройство составила 30,4%.



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