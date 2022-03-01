Бастрыкин: Случаи пыток российских пленных на Украине будут зафиксированы и расследованы

На прошлой неделе на востоке Украины стартовала военная спецоперация, которую инициировала Россия для защиты Донбасса. Глава государства Владимир Путин не раз говорил о гуманности военных, находящихся на территории Незалежной, которые не ударяют по мирным жителям.

К сожалению такими же качествами не может похвастаться украинская сторона: ранее Минобороны РФ говорило о том, что к пленным российским военнослужащим применяется сила, в том числе и пытки. Игорь Конашенков отмечал, что издевательства, которым подвергаются люди, похожи на то, что в свое время практиковали фашистские захватчики.

На слова представителя Минобороны РФ отреагировал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он заявил, что действия со стороны украинских военных – нарушение норм международного права. Поэтому он распорядился фиксировать каждый случай пыток, заводить уголовные дела, расследовать их и вычислять виновных.

Ранее другой орган заговорил о жестокости на территории Украины. Международный уголовный суд заявил о намерении начать расследование правонарушений, касающихся военных действий, геноцида и человечества в целом.