Украинские операторы отключили связь оккупантам, они стали чаще забирать телефоны у местных жителей – Госспецсвязи

“Связь – один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий. Потеряв возможность звонить по своим номерам, оккупационные войска все чаще отбирают телефоны у граждан”, – отметили в ведомстве.

В Госспецсвязи посоветовали украинцам, у которых оккупанты отобрали телефон, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать номер.

“Мы понимаем, что сделать это, когда забрали телефон, – непростая задача. Однако это очень важно – найдите соседей, у которых есть телефон, воспользуйтесь стационарным аппаратом – от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев”, – подчеркнули в ведомстве.

28 февраля Запорожская облгосадминистрация сообщила в Telegram, что в Бердянске российский военнослужащий застрелил мужчину за то, что тот не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой.

В сообщении не уточняется, когда это произошло.

“Вот таким образом выполняется так называемая военная операция, целью которой является “защита украинцев, жертв издевательств и геноцида”. Доказательствами мародерств и их грабительских действий являются видео с камер магазинов, заправок, камер местных жителей”, – заявил представитель совета обороны Запорожской области Иван Арефьев.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны Украины на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек убитыми и ранеными. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.

Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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