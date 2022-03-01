В США обеспокоены психической устойчивостью Путина – СМИ

Высокопоставленные американские законодатели, знакомые с данными разведки, и бывшие высокопоставленные американские чиновники, имеющие большой опыт работы в России, “начали открыто ставить под сомнение психическую устойчивость российского лидера”, отметил телеканал.

Ссылаясь на данные разведки, один из чиновников сообщил, что Путин полностью изолирован, отчасти из-за боязни заразиться коронавирусом, “сейчас он в основном один, полностью отрезан от большинства своих советников, изолирован географически, единственные люди, разговаривающие с ним, – лизоблюды, которые только подпитывают его обиду”.

В американской разведке считают, что Путин сейчас даже не прислушивается к близким к нему олигархам, которые ранее имели ключевое влияние на принятие им решений.

Сенатор-республиканец от штата Флорида, председатель комитета по разведке Сената США Марко Рубио написал в Twitter 26 февраля, что “для многих совершенно очевидно, что с Путиным что-то не так”.

“Он всегда был убийцей, но теперь его проблема иная и более значительная. Было бы ошибкой предполагать, что этот Путин отреагирует так же, как пять лет назад”, – отметил он.

CNN отметил, что западные страны “настороженно” наблюдают за Путиным после того, как многие страны ввели против РФ жесткие санкции за агрессию в отношении Украины, которые обвалили рубль и привели к закрытию российского фондового рынка. Они опасаются, что эти санкции в сочетании с отсутствием прогресса в Киеве “могут вызвать еще большую ярость непредсказуемого российского лидера”, сообщил телеканал.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны Украины на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек убитыми и ранеными. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.

Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, ЕС ввел санкции против Центробанка России (запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума) и закрыл для нее свое воздушное пространство. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

На фоне вторжения в Украину 27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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