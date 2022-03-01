Путин наступает на Украину. День пятый

Армия РФ возобновила наступление на Киев, здания Бердянска перешли под контроль войск РФ.



Харьков. Фото: Marienko Andrew / AP/TASS

Идет уже пятый день войны Путина с Украиной. Армия РФ возобновила наступление на Киев, в столице Украины и в Харькове вновь слышны взрывы. Все административные здания Бердянска в Запорожской области перешли под контроль войск РФ. Уже три депутата Госдумы осудили войну в Украине, Австралия ввела санкции в отношении Путина, Лаврова, Шойгу, Мишустина и Колокольцева.

Курсы евро и доллара в начале открытия торгов на Мосбирже достигли исторического максимума: доллар на Мосбирже больше 110 рублей, евро — 126,7 рублей. Банк РФ повысил ключевую ставку до 20%.

«Новая» следит за кровопролитием в братской стране и продолжает излагать только проверенные факты об ужасах войны.

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