Путин наступает на Украину. День пятый
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Армия РФ возобновила наступление на Киев, здания Бердянска перешли под контроль войск РФ.
Харьков. Фото: Marienko Andrew / AP/TASS
Идет уже пятый день войны Путина с Украиной. Армия РФ возобновила наступление на Киев, в столице Украины и в Харькове вновь слышны взрывы. Все административные здания Бердянска в Запорожской области перешли под контроль войск РФ. Уже три депутата Госдумы осудили войну в Украине, Австралия ввела санкции в отношении Путина, Лаврова, Шойгу, Мишустина и Колокольцева.
Курсы евро и доллара в начале открытия торгов на Мосбирже достигли исторического максимума: доллар на Мосбирже больше 110 рублей, евро — 126,7 рублей. Банк РФ повысил ключевую ставку до 20%.
«Новая» следит за кровопролитием в братской стране и продолжает излагать только проверенные факты об ужасах войны.
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Источник: Новая газета
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