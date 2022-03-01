Шведские Volvo, Scania и Ericsson решили приостановить бизнес в России

Шведская компания Volvo Cars решила приостановить продажи новых автомобилей в России. Производитель грузовиков Scania прекратил поставки автомобилей и запчастей в Россию на прошлой неделе, сообщил сотрудник пресс-службы компании Эрик Брэттхолл.

«Учитывая потенциальный риск, связанный с торговлей материалами с Россией, а также санкции, введенные США и ЕС, Volvo Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до дальнейшего уведомления», – приводит ТАСС слова представителя компании Бена Фулдса. По данным Volvo Cars, на Россию приходилось 1,3% мировых продаж.

Производитель грузовиков Scania прекратил поставки как автомобилей, так и запчастей в Россию еще на прошлой неделе, отметил Эрик Брэттхолл из пресс-службы компании. «Отношения с клиентами важны для Scania, но здесь ценности Scania были важнее, – отметил он. – Мы не сообщали об этом, мы приняли решение уже тогда, исходя из той ситуации, которая была. Каждое сказанное сейчас слово рискует стать дополнительным топливом в конфликте и раздуть кризис».

В пресс-службе телекоммуникационной Ericsson также сообщили о приостановке поставок клиентам в РФ на время, пока компания изучает введенные против РФ санкции.

Магазины «Икеа» в РФ остаются открытыми, на Украине они закрыты. «Мы много лет работаем в РФ и на Украине. Таким образом, мы также несем большую ответственность за сотрудников и поставщиков в обеих этих странах. Мы закрыли универмаг на Украине, потому что не можем гарантировать безопасность наших сотрудников. На данный момент наши универмаги в России, правда, открыты, но мы постоянно следим за развитием событий и готовы действовать, исходя из этого», – пояснили в пресс-службе компании.

Накануне немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили поставки новых автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.