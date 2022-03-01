Страны ЕС одобрили скорейшую синхронизацию с энергосистемой Украины

Страны Евросоюза одобрили скорейшую синхронизацию энергосистемы Украины с европейской, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после экстренного заседания Совета ЕС.

«В эти дни мы были в тесном контакте с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Единственный проект, который был нашим общим приоритетом на протяжении длительного времени, – это синхронизация энергосистемы Украины с европейской континентальной сетью вместо российской. Это стратегическая инициатива, целью которой является укрепление энергетической независимости Украины. <…> Я говорила (…) с председателем правления ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), и он выразил твердую поддержку скорейшей синхронизации», – приводит ТАСС слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

В свою очередь министр экологического перехода Франции Барбара Помпили выразила мнение, что Евросоюз должен в кратчайшие сроки подключить Украину к своей энергосети, чтобы обезопасить энергетическую инфраструктуру страны, включая АЭС.

«На Украине существует риск полного отключения электроэнергии», – сказала Помпили, отметив, что на прошлой неделе страна была отсоединена от российской энергосети и сейчас пребывает в состоянии энергетической изоляции. «Нам следует присоединить Украину [к энергосети ЕС] как можно скорее, – подчеркнула она. – Нам также следует ответить на другие запросы Украины, в частности касательно поставок топлива. Нам необходимо обеспечить безопасность критической энергетической инфраструктуры Украины, особенно АЭС». Как сообщила министр экологического перехода Франции, эти шаги должны быть в кратчайшие сроки согласованы через регулирующие механизмы ЕС.

В прошлый четверг Украина отключилась от энергосистем РФ и Белоруссии. Позже Украина отказалась вернуться к объединению с энергосетью РФ и Белоруссии.

Кроме того, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС).