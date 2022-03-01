 

Страны ЕС одобрили скорейшую синхронизацию с энергосистемой Украины

01.03.2022, 6:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Страны Евросоюза одобрили скорейшую синхронизацию энергосистемы Украины с европейской, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после экстренного заседания Совета ЕС.

«В эти дни мы были в тесном контакте с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Единственный проект, который был нашим общим приоритетом на протяжении длительного времени, – это синхронизация энергосистемы Украины с европейской континентальной сетью вместо российской. Это стратегическая инициатива, целью которой является укрепление энергетической независимости Украины. <…> Я говорила (…) с председателем правления ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), и он выразил твердую поддержку скорейшей синхронизации», – приводит ТАСС слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

В свою очередь министр экологического перехода Франции Барбара Помпили выразила мнение, что Евросоюз должен в кратчайшие сроки подключить Украину к своей энергосети, чтобы обезопасить энергетическую инфраструктуру страны, включая АЭС.

«На Украине существует риск полного отключения электроэнергии», – сказала Помпили, отметив, что на прошлой неделе страна была отсоединена от российской энергосети и сейчас пребывает в состоянии энергетической изоляции. «Нам следует присоединить Украину [к энергосети ЕС] как можно скорее, – подчеркнула она. – Нам также следует ответить на другие запросы Украины, в частности касательно поставок топлива. Нам необходимо обеспечить безопасность критической энергетической инфраструктуры Украины, особенно АЭС». Как сообщила министр экологического перехода Франции, эти шаги должны быть в кратчайшие сроки согласованы через регулирующие механизмы ЕС.

В прошлый четверг Украина отключилась от энергосистем РФ и Белоруссии. Позже Украина отказалась вернуться к объединению с энергосетью РФ и Белоруссии.

Кроме того, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / “Это точно Билык?” , “Время совсем не щадит”. Пользователи сети не узнали певицу на отдыхе в Египте

06.02 / Разумков рассказал, могут ли в третий раз внести кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

01.08 / Чехия предложила защиту белорусской спортсменке Тимановской, которую пытались вернуть в Минск из Токио

11.07 / Зеленский прибыл в Германию для обсуждения «Северного потока – 2»

22.05 / Британский генерал призвал взять на вооружение методы политической войны

11.11 / Конгресс США договорился о расширении санкций против «Северного потока – 2»

31.12 / В Украине с 1 января вырастут выплаты неработающим пенсионерам

12.09 / “Желтые жилеты” впервые с марта провели манифестации во Франции

09.12 / Le Figaro – «спор вздора с китчем» — французская общественность выступила против проекта внутреннего переустройства Нотр-Дама

29.06 / Англия выбила Германию с Евро 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика