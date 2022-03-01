 

General Motors решил приостановить поставки автомобилей в Россию

01.03.2022, 6:36, Новости дня
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Американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию на неопределенный срок, сообщил телеканал Fox Business со ссылкой на заявление автопроизводителя.

В компании подчеркнули, что «продолжают следить за развитием событий» в ситуации вокруг Украины и принимают меры с тем, чтобы «снизить негативное влияние» санкций. В свою очередь американское издание Detroit Free Press привело комментарий представителя автоконцерна, который подчеркнул, что экспорт General Motors в Россию приостановлен «в силу ряда внешних факторов, включая перебои в цепочке поставок и другие вопросы вне сферы контроля компании», передает ТАСС.

Ранее шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson приостановили бизнес в России. Накануне немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили поставки новых автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.



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