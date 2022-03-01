Shell намерена прекратить участие в «Северном потоке – 2»

Англо-нидерландская Shell решила выйти из совместных предприятий с Газпромом и «Газпром нефтью», включая проект «Сахалин-2», а также прекратить свое участие в «Северным потоке – 2», сообщили в компании.

«Совет директоров Shell … сегодня объявил о намерении выйти из совместных предприятий с Газпромом и связанными предприятиями, включая долю в 27,5% в заводе по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» и долю в 50% в «Салым Петролеум», а также СП на Гыдане. Shell также намерена прекратить участие в проекте «Северный поток – 2», – передает РИА «Новости» сообщение.

Решение компании мотивировано событиями на Украине, поясняется в релизе. «Мы шокированы гибелью людей на Украине, о которой сожалеем», – сообщил гендиректор Shell Бен ван Берден, цитата которого приведена в релизе.

Ранее в Германии заявили, что «Северный поток – 2» был хорошим проектом, но тема закрыта надолго. Кроме того, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.