Париж отреагировал на решение Путина об особом режиме сил сдерживания

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал бесполезным, несоразмерным и ведущим к эскалации решение президента РФ Владимира Путина об изменении уровня готовности сил сдерживания.

Выступая в эфире телеканала BFM, французский министр выступил с утверждением, что президент РФ Владимир Путин «уже озвучивал такую угрозу 24 февраля, когда только началась военная операция». «И эта угроза вновь повторяется. Она бесполезна, непропорциональна и рискует обернуться эскалацией. Она идет вразрез со взятыми на себя Россией в начале 2022 года обязательствами по снижению крупных стратегических рисков», – приводит мнение министра иностранных дел Франции ТАСС.

Ранее Ле Дриан в эфире телеканала «Тэ-эф-1» 24 февраля утверждал, что Россия, начав специальную военную операцию, нарушила международное право. В этом контексте он напомнил, что НАТО является ядерным альянсом, учитывая силы сдерживания США, Франции и Великобритании. Позже, комментируя эти слова, глава французской дипломатии заметил, что это лишь ответ на аналогичные заявления со стороны Москвы.

В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин приказал Минобороны РФ перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Днем позже глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России, что «Ядерная триада» РФ переведена в особый режим боевого дежурства. В Кремле подчеркнули, что приказ верховного главнокомандующего о переводе сил стратегического сдерживания в особый режим боевого дежурства не может иметь двойного прочтения.

Ранее глава МИД Франции ответил на вопрос о войне Евросоюза с Россией.

Напомним, Москва предупредила, что структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.

Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.