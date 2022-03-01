 

Срочно: Жителям Киева открыли гуманитарный коридор

01.03.2022, 6:00, Разное
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Ведомство организовало гуманитарный коридор. По данным Минобороны, российские подразделения взяли под контроль города Бердянск,
Энергодар, Волноваха и территорию Запорожской атомной электростанции.

Согласно заявлению ведомства, все находящиеся в Киеве мирные жители могут
беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев—Васильков. В Минобороны заверили, что это направление открыто и безопасно.

Также там отметили, что в Киеве “бесчинствуют вооруженные банды
мародеров, грабителей и националистов”, которые получили оружие в результате “преступного решения властей” о раздаче его населению.

Напомним, наша страна проводит спецоперацию на Украине по защите Донбасса с 24 февраля. Такой приказ отдал президент страны Владимир Путин. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией. Затем он
предложил российскому лидеру провести переговоры. Диалог назначен на 28 февраля в белорусском Гомеле.

По словам Владимира Путина, у России нет желания оккупировать Украину. Как сообщает отечественное Минобороны, удары наносятся только по военным объектам, городам Украины ничего не угрожает.



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