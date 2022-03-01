Российский снаряд попал в роддом в Киевской области

“В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы. Главное – не надо сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном месте… Победа неизбежна. Смерть врагам”, – написал он.

https://www.facebook.com/vytalyk/posts/7128007420574778

На странице клиники отмечается, что информация о сборе денег в связи с попаданием снаряда – фейк, клиника не собирает средства.

Согласно информации на сайте, частная клиника Adonis основана более 20 лет тому назад. В ее сеть входят 12 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии по данным на утро 28 февраля стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

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