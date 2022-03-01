Ходорковский, Каспаров, Гудков и еще ряд российских оппозиционеров создали антивоенный комитет РФ

Участники комитета считают, что высшее военно-политическое руководство РФ, которое причастно к вторжению РФ в Украину, должно быть объявлено военными преступниками. Они обращаются “ко всем настоящим патриотам России с призывом консолидироваться в борьбе с агрессивной диктатурой” президента РФ Владимира Путина, а к мировому сообществу – с требованием занять принципиальную позицию по отношению к нарушителям международного права.

“Антивоенный комитет России базируется на простом, но очень важном для нас принципе. Есть четкая разница между россиянами – недобровольными участниками путинских авантюр – и теми, кто осознанно помогает путинскому режиму в братоубийственной агрессии. Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, что допустили вероломное нападение российских войск на соседнюю страну. Но непосредственные участники вторжения – разрабатывавшие план генералы и политическое руководство России – должны быть названы военными преступниками. Каждый из них в отдельности и все они вместе должны понести наказание за содеянное. Для совершенных ими преступлений не существует сроков давности и им должно быть воздано по заслугам, сколько бы долго миру и их жертвам ни пришлось этого ждать”, – говорится в заявлении.

Кроме Ходорковского, его подписали политики Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович.

Каспаров на следующий день в эфире радиостанции “Эхо Москвы”, комментируя создание комитета, высказал мнение, что “путинский режим деградирует в РФ на протяжении 20 лет и тем не менее много в РФ людей, не согласных с режимом”.

“Мне кажется, что надо фиксировать, что даже если нас сегодня меньшинство, то это все-таки люди, которые не принимали и не принимают режим, боролись с ним. И те, кто подписал это письмо, оказались за границей не по собственной воле. Это не призыв к чему-то. Это фиксация позиции”, – сказал Каспаров.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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