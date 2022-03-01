Европейские партнеры передадут Украине 70 боевых самолетов

Болгария передаст Украине 16 МиГ-29 и 14 Су-25, Польша – 28 МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.

“Призраков Киева теперь станет больше (украинский пилот по прозвищу Призрак Киева, по данным СБУ, уже сбил 10 самолетов оккупантов. – “ГОРДОН”). Плюс 70 самолетов для украинской армии! – отметили Сухопутные войска. – В случае необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания”.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/293772566188075

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС предоставит Украине летальное оружие и истребители на сумму €450 млн и нелетальную помощь (топливо, защитное оборудование) стоимостью €50.

По словам Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просил об истребителях, которыми уже умеют управлять украинские военнослужащие.

По информации издания FlightGlobal, на вооружении Воздушных сил Украины стоят истребители МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25 (всего около 100 единиц).

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны Украины на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек убитыми и ранеными. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

После нападения России западные партнеры ускорили передачу Украине военной помощи. В частности, США выделят Украине $350 млн на оборону (в пакет помощи войдут противотанковые и зенитные системы, стрелковое оружие, боеприпасы различного калибра, бронежилеты и “сопутствующее оборудование”).



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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