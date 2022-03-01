 

Скабеева, Прилепин и Красовский попали под санкции ЕС

01.03.2022, 4:45, Новости дня
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Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, олигарха Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева.

Также в черный список Евросоюза попали телеведущая Ольга Скабеева, сотрудник телеканала RT Антон Красовский, писатель Захар Прилепин, информирует ТАСС.

Кроме того, в санкционные списки попали: владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, виолончелист Александр Ролдугин, ведущие Аркадий Мамонтов, Роман Бабаян.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.



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