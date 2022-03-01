 

Зеленский взмолился о срочном принятии Украины в ЕС по спецпроцедуре

01.03.2022, 4:30, Разное
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Политик предложил Брюсселю срочно начать данный процесс по ускоренной процедуре. К ЕС украинский лидер обратился в своем телеграм-канале.

Владимир Зеленский отметил, что Украина благодарна партнерам за то, что они с ними. При этом он подчеркнул, что цель Незалежной — быть вместе со всеми
европейцами на равных.

Президент Украины добавил, что считает это справедливым, и Украина это заслужила. Он убежден, что убежден, что принятие Украины в Евросоюз возможно.

С таким заявлением Владимир Зеленский обратился перед стартом переговоров между делегациями Украины и России, которые проходят
28 февраля в белорусском Гомеле. Своими целями на переговорах Киев назвал
прекращение огня и вывод российских военных.

Глава нашей делегации на переговорах,
помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что Россия готова
выйти “на какие-то договоренности как можно быстрее”. При этом он подчеркнул, что договоренности должны быть “в интересах обеих сторон”.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать спецоперацию на Украине по освобождению ДНР и ЛНР. Целью операции российский лидер назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.



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