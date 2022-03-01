Российские войска начали штурм Херсона – Госспецсвязи

“По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта к Николаевскому шоссе и кольцу у хладокомбината”, – сказано в сообщении.

После полуночи в паблике “Х…евый Херсон” появилось сообщение о взрывах в районе аэропорта Херсона.

Позже его авторы уточнили, что оккупанты заняли аэропорт Херсона и закрепились на северо-западной окраине города, возле кладбища Геологов.

Около полуночи мэр Херсона Игорь Колыхаев написал в Facebook, что российские военнослужащие установили на въездах в Херсон блокпосты.

“Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Но сейчас я в своем кабинете и координирую работу городских служб, чтобы утром вы проснулись в относительно спокойном городе. Мы все не спим много дней подряд, мы все устали, как и вы. Но это не повод делать необдуманные поступки. Если бы я “сдал” город, как пишут некоторые умники, вы бы это почувствовали в первый день. Не оскорбляйте меня такими фантазиями. Будете на моем месте – будете поступать по-своему”, – отметил Колыхаев и подчеркнул, что “Херсон был и остается украинским”.

Он призвал горожан сохранять спокойствие, не выходить на улицу во время комендантского часа (с 1 марта он действует с 20.00 до 6.00), не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцировать противника на конфликты.

“Самая большая ценность, которая есть в этом городе, – это ваши жизни. Это не драка, это война. А войну выигрывают разумными действиями и хладнокровием”, – написал он.

https://www.facebook.com/kolykhaev.igor/posts/4994516910641703

С начала вторжения оккупанты неоднократно предпринимали попытки штурма Херсона.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, цель оккупантов – блокирование Киева и создание сухопутного коридора к Приднестровью и полуострову Крым (для чего они ведут бои в Херсонской области).

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны Украины на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек убитыми и ранеными. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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